ВС РФ нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Российские военные уничтожили, в том числе военные грузы.

Минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В министерстве уточнили, что удары в ночь на 10 октября были нанесены при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Армия России уничтожила не только объекты портовой инфраструктуры Украины, задействованные в интересах киевских боевиков, но и морские суда с военным грузом.

В ходе удара был поражен катер, доставлявший в порт Одессы, груз для ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что в порту Николаев Вооруженные силы (ВС) России уничтожили сухогруз, предназначенный украинским боевикам. До этого российские военные нанесли удары по складам и предприятиям ВСУ. На некоторых из них осуществлялась сборка беспилотников. Также там хранились двигатели TFE731 производства компании «Хоневелл», которые используются в качестве силовых установок крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

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