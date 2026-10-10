Погиб один человек, ранен ребенок: жуткие кадры ДТП с десятью авто в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Авария произошла на Дмитровском шоссе у деревни Сухарево.

Массовое ДТП с участием десяти автомобилей произошло на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Предварительно известно, что один человек погиб, также ранен ребенок.

Столкновение произошло в 5:15 на Дмитровском шоссе у деревни Сухарево. Столкнулись десять машин, в том числе грузовые фуры. На кадрах 5-tv.ru — смятые кузова и разбитые прицепы нескольких из них.

На место прибыли спасатели и скорая помощь.

Ранее 28 сентября массовая авария с участием такси и еще трех авто также произошла в Подмосковье — в городе Щелково. Таксист на автомобиле иностранной марки врезался в три других машины, ехавших рядом -в результате был ранен один человек.

Еще раньше 8 сентября известный спортивный блогер Алексей Столяров вместе со своей женой, чемпионкой России и мира по бальным танцам Верой Бондаревой, попал в массовое ДТП с участием пяти машин на Рублевке — кадры публиковал 5-tv.ru.

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