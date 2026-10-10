Пассажирский самолет передал аварийный сигнал у берегов Чили

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Борт следовал из Сантьяго в Трухильо.

Пассажирский самолет Airbus передал аварийный сигнал у берегов Чили. Информация об этом следует из данных Flightradar24

По данным мониторингового сервиса, самолет вылетел в 22.11 и следовал из Сантьяго в Трухильо. Он передал сигнал бедствия 7700 и отклонился от изначального маршрута — предположительно, в сторону Антофагасты. Причины передачи сигнала и характер ЧП не установлены.

Ранее 5-tv.ru писал о последних данных по делу о попытке захвата рейса Flydubai 30 сентября 2026 года. Подозреваемый планировал повторить теракты 11 сентября 2001 года, направив самолет на аэропорт Бен-Гурион.

По информации следователей, во время рейса из Дубая в Тель-Авив 29-летний пилот из Омана атаковал командира воздушного судна, используя аварийный топор.

Мужчина пытался захватить управление самолетом, чтобы направить его на пассажирский терминал.

Оказалось, что злоумышленник давно интересовался экстремизмом и терроризмом — на попытку захвата его вдохновил теракт 11 сентября 2001 года в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.