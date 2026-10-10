ВСУ повредили железнодорожный мост в Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

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Власти также заявили о нескольких пожарах в региональном центре, вспыхнувших после прилетов БПЛА.

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, раненый находится в больнице, где находится под присмотром специалистов. Кроме того, пострадал железнодорожный мост. Слюсарь заявил о приостановке движения поездов в обоих направлениях. На месте происшествия находятся экстренные службы.

Он также рассказал о пожарах, которые вспыхнули после падений вражеских БПЛА в нескольких районах Ростова-на-Дону. Из-за зафиксированных повреждений многоэтажных домов постояльцев пришлось эвакуировать.

Губернатор предупредил, что работа по отражению атаки вражеских летательных аппаратов в регионе продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим атаковал с помощью беспилотников Тамбовскую область. Средства ПВО успешно нейтрализовали 12 дронов противника. При этом фрагменты одного из БПЛА серьезно повредили детский сад в городе Рассказово.

Кроме того, 5-tv.ru писал о двух погибших и четырех пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгородской области. Жертвой стала семейная пара — в их частный дом прилетел снаряд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.