Дизельный эффект: что Россия выиграет от сделки с США по топливу

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Эксперт рассказал о выгодах, которые Москва получит в случае успешной реализации соглашения.

Решение США по снятию ограничений на экспорт российского дизельного топлива открывает России путь к переговорам по заморозке санкций против нефтекомпаний. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Это выгодно с точки зрения начала диалога по заморозке санкций. Сейчас уже можно будет покупать российский дизель всем, кому угодно, плюс мы можем поставлять его на территорию США. Дальше Россия поставит вопрос о том, кто из компаний должен это делать. Поэтому нужно еще и санкции по отношению к крупнейшим российским компаниям», — сказал он.

Этот вопрос Москва может поднять этот вопрос на следующем этапе, так как основные российские экспортеры включены в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, запрещающий любые контакты с ними. Он также подчеркнул, что такой шаг позволил бы снизить издержки и увеличить налоговые поступления.

Кроме того, соглашение по дизелю сыграет на руку России в контексте решения вопроса с Китаем по заключению газового соглашения, считает Юшков. По его словам, такое сближение Москвы и Вашингтона может подстегнуть Пекин к более оперативному подписанию соглашения по поставкам газа в рамках проекта «Сила Сибири-2».

«Китай внимательно следит за российско-американскими отношениями, и их пугает некое сближение. Поэтому они понимали бы, что нужно как можно быстрее подписывать важные контракты с Россией, в том числе на поставку газа по «Сила Сибири-2», — пояснил эксперт.

Договоренности также необходимы и для давления на Украину. Специалист заявил, что в таком случае Россия поставит вопрос о насыщении мирового рынка, при этом указать на то, что многие нефтеперерабатывающие заводы сегодня находятся на ремонте из-за ударов Киева. Москва может потребовать от Запада заставить Украину отказаться от атак, что положительно скажется на ценах на энергоресурсы.

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