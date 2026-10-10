Секрет кота Бориса: как манул из красноярского зоопарка готовится к зиме

Фото: Telegram/Парк «Роев ручей» Красноярск/roev_ruchey

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Животное «набирает массу», и для него это стратегически важно для выживания в Сибири.

Красноярский манул Борис готовится к выживанию в Сибири — он начал зажировку. О наборе массы рассказали в парке «Роев ручей».

«Борис взвесился. 5,7 килограмма», —сообщили в пресс-службе.

Еще 1 сентября было 4,05 килограмма. За полтора месяца он набрал почти 1,7 кило, но еще не находится «в пике формы». Для манула это необходимость для выживания в сибирских широтах.

Известно, что пик зажировки у Бориса в прошлом сезоне составил около 6,4 килограмма. Нынешние 5,7 — это даже не финишная прямая, это только выход на дистанцию.

«Сам Борис от комментариев отказался, но выразительно посмотрел на пустую миску, что, вероятно, означает: «Я еще не закончил», — подписали пост в Telegram-канале зоопарка.

В Московском зоопарке манул Тимофей тоже начал осеннюю зажировку. К концу сентября благодаря корректировке питания кот начал весить пять килограммов. При этом минимальный летний показатель Тимофея — 3,7 килограмма.

Специалисты контролируют рацион хищника каждый день, скармливая ему приблизительно 250-300 граммов корма. Однако раз в неделю у него предусмотрен голодный день.

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