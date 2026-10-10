Дешевая имитация: Роскачество назвало признаки поддельного творога

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Эксперты перечислили критические отличия полезного молочного продукта от фальсификата.

Роскачество поделилось подробными рекомендациями по определению качества творога на основе анализа состава, визуальных характеристик и типа упаковки.

Специалисты подчеркивают, что ключевым критерием при покупке является перечень ингредиентов. В настоящем изделии допускается наличие исключительно натурального молока, свежих сливок, специальных заквасок и молокосвертывающего фермента.

Если же на этикетке указаны растительные жиры, различные консерванты, химические стабилизаторы или искусственные красители, то такой товар юридически считается творожным продуктом, а не классическим творогом.

Кроме того, эксперты советуют обращать внимание на территориальную близость завода-изготовителя к торговому объекту: чем короче путь транспортировки, тем выше шансы приобрести свежий товар.

Важную роль в сохранении полезных свойств играет и формат фасовки. Изделия, обернутые в пергамент или упакованные в полимерные материалы, сохраняют свои качества в течение двух-трех недель. Вакуумная же среда позволяет продлить срок реализации до тридцати суток.

Особое внимание следует уделять цветовой гамме: качественный продукт обладает естественным белым или легким кремовым оттенком.

«Если же цвет выраженно желтый или неестественный, это может сигнализировать о порче, добавлении соевого белка или замене молочного жира растительным», — назвали признаки некачественного продукта в Роскачестве.

Также стоит помнить, что любые отклонения во внешнем виде часто свидетельствуют о нарушении технологии производства или условий хранения.

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