Отчаяние Трампа: как Запад отреагировал на снятие санкций с российского дизеля

Западные СМИ отреагировали на решение Трампа о снятии санкций с дизеля из РФ

Фото: Reuters/Eric Lee

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СМИ уверены, что американский лидер своим решением наступает себе на горло.

По итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 9 октября было достигнуто соглашение о возвращении российского дизеля на мировой рынок. Глава Белого дома оценил общение с российским лидером как очень успешное.

Беседу с коллегой прокомментировал и сам Путин, также оценив ее высоко. Западные СМИ, в свою очередь, считают, что решение по топливу в первую очередь нужно Трампу, чтобы не растерять электорат накануне ноябрьских выборов. При этом некоторые уверены — этот шаг показывает отдаление Вашингтона от Киева. Подробнее о реакции в мировой прессе — в материале 5-tv.ru.

Washington Post: Трамп подрывает свои же санкции из-за цен на топливо

Решение Трампа об отмене ограничений на экспорт российского дизеля говорит о трудностях, с которыми его администрация столкнулась при попытке решить проблему с ценами на энергоресурсы в преддверии промежуточных выборов, считает агентство Washington Post.

Авторы утверждают, что это практически никак не изменит стоимость энергоносителей, поскольку объемы, о которых идет речь, — лишь небольшая часть ежедневного производства и потребления дизеля в США.

«Трамп теперь готов подорвать собственные санкции из-за того, что по сути является незначительной погрешностью на мировых энергетических рынках. Это многое говорит о его отчаянии», — приводит агентство слова эксперта по нефтяному рынку Бретта Эриксона.

FT: Сделка Путина и Трампа важна мировой промышленности

Дизельное топливо, имеющее сегодня главное значение для сельского хозяйства и промышленности во всем мире, серьезно подорожало из-за конфликтов. Именно на этом катастрофическом фоне США и Россия достигли соглашения, пишет Financial Times (FT).

Издание подчеркивает, что мировые цены на энергоресурсы выросли из-за ситуаций на Украине и Ближнем Востоке. По мнению авторов, конфликты не только разрушают инфраструктуру, но и уже привели к дефициту поставок носителей на глобальном уровне.

Агентство также рассказало о негативном факторе роста цен для американских фермеров и дальнобойщиков. За последние недели стоимость топлива рекордно возросла — это привело к давлению на Трампа и его партию.

Politico: Украина теряет поддержку Трампа

Американский лидер своим «неожиданным заявлением» в очередной раз хочет показать, что держит ситуацию с рекордными ценами на дизель под контролем, считает агентство Politico. Аналитики также напомнили, что ранее Трамп критиковал Европу за импорт российской нефти, а за месяц до пятничного соглашения подписал закон о масштабных санкциях против России и Ирана.

Теперь решение американского лидера встревожило лагерь демократов, отмечает издание. В партии также уверены, что глава Белого дома своими действиями дает понять Зеленскому, что поддержки от него больше ждать не стоит.

France24: США меняют подход в отношениях с Россией

Шаг Трампа резко меняет политику давления США на Россию, подчеркивает портал France24. Эксперты считают, что в связи с достигнутыми договоренностями Вашингтон может отказаться от санкций против Москвы — это ставит под сомнение вероятность введения ограничений в этом месяце.

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