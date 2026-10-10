Росстат назвал регионы с самыми высоким средним доходом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Данные статистики показали, где работники получают больше всего, а где средний доход лишь приближается к отметке в сто тысяч.

Средняя заработная плата в июле превысила 100 тысяч рублей в двадцати двух регионах России, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.

На Чукотке и в Магаданской области средние зарплаты оказались выше 200 тысяч рублей. Еще в пяти регионах, включая Москву, Камчатку и Сахалинскую область, показатель превысил 150 тысяч.

Доходы в диапазоне от 100 тысяч до 150 тысяч рублей зафиксированы в пятнадцати субъектах Федерации: среди них Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Иркутская, Ленинградская, Амурская и Мурманская области, республики Коми и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ, а также Еврейская автономная область.

Средняя зарплата по стране в июле 2026 года составила почти 109,5 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

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