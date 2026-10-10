Три мощных выброса солнечной плазмы приведут к магнитной буре

Фото: 5-tv.ru

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В период с 9 октября планету накрывает серия магнитных бурь. Когда они закончатся?

Космическая погода готовит испытание для метеозависимых людей. Мощные потоки заряженных частиц уже достигли атмосферы, вызывая заметные геомагнитные колебания.

Три массивных облака солнечной плазмы выброшенны в сторону Земли. Эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили, что они провоцируют серию магнитных бурь в период с 9 по 11 октября 2026 года.

Первое из зафиксированных облаков достигло нашей планеты уже вечером в среду. 2Удар" двух следующих - ожидался учеными в пятницу. По их оценкам, нтенсивность этих геомагнитных возмущений будет соответствовать классу G2. Специалисты отмечают, что текущая активность светила носит нестабильный характер.

«Сразу три облака плазмы, выброшенных в сторону планеты, летят сейчас по направлению к Земле. В настоящий момент активность имеет неуверенный рваный характер и выглядит больше как сжигание случайно доставшихся запасов энергии, чем как системный отрыв ото дна», — пояснили в официальном Telegram-канале ИКИ РАН ученые.

Наблюдения показывают, что после спокойного сентября 2026 года в начале октября произошел резкий скачок солнечной деятельности.

Ранее, 7 октября, на звезде был отмечен мощнейший за всю осень всплеск активности, сопровождающийся стремительным ростом пятен на ее поверхности. Пока исследователи не берутся утверждать, станет ли этот подъем долгосрочным трендом.

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