Угрозы, манипуляции и травля: Пелагея поделилась подробностями развода с Иваном Телегиным

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Три года брака подарили паре ребенка, но было полно и негативных воспоминаний.

О разводе заслуженной артистки России Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнительница официально объявила в декабре 2019-го. Год спустя их брак был официально расторгнут. Однако даже спустя долгое время его отголоски дают о себе знать. Расстаться мирно бывшим супругам не получилось: их затянули длительные судебные тяжбы и скандалы, вышедшие в публичное пространство.

Недавно исполнительница дала интервью блогеру Лауре Джугелии, в котором рассказала свою версию происходивших тогда событий.

О том, как повлиял развод на Пелагею и ее дочь Таисию, — в материале 5-tv.ru.

Заготовленный развод

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

Познакомились артистка и спортсмен в 2015 году на ужине с общими друзьями. Однако, когда просочились слухи о романе певицы с нападающим спортивного клуба ЦСКА, Пелагею стали называть разлучницей.

Дело в том, что бывшая девушка Телегина, танцовщица Евгения Ноур, в тот момент ждала от него ребенка. Сына Марка она родила в 2016 году.

«Я не встречалась залетом с человеком, который находился в отношениях с другой женщиной. Во всяком случае, у меня была такая информация. Когда мы потом уже разговаривали с Женей, мы много интересного узнали, как я, так и она. Где-то посередине есть правда. Есть ее версия, которая ей была представлена. Есть моя версия, которая мне была представлена. Есть, видимо, какая-то еще третья», — объясняла Пелагея в интервью Джугелии.

Но даже несмотря на неприятные слухи, летом того же 2016 года исполнительница и спортсмен узаконили отношения. А в январе 2017-го на свет появилась их общая дочь Таисия.

Но счастье было недолгим. Вместе они прожили всего три года. В июне 2019-го перестали жить вместе, а вскоре и вовсе развелись. По словам артистки, она искренне верила в то, что им удастся сохранить с бывшим супругом хорошие отношения, хотя бы ради дочери, и разойтись мирно. Однако этого не произошло.

Сразу после новостей об их разрыве в прессе и интернете появилось много домыслов относительно того, что стало причиной расставания. Были даже версии о возможной измене со стороны Телегина.

Спустя время Пелагея признает, что верность бывший избранник ей действительно не хранил, но окончательно все рухнуло не поэтому. Само расставание стало для певицы неожиданностью.

«Сохранить отношения мы не пробовали, уже шансов не было. Это была не первая такая история. И все уже, мы, видимо, дошли до определенного пика. Хотя это было для меня неожиданно. Я совсем не ожидала, что мы разойдемся, наоборот. Но нет, потому что там уже готовилась история и с выводом средств, как потом стало понятно, то есть это была спланированная такая акция. Он был готов уходить и готовился к этому заранее», — объяснила певица.

Неожиданно объявил войну

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В 2021 году Иван вновь женился на предпринимательнице Марии Гончар. И именно она и ее окружение, по мнению Пелагеи, способствовали тому, что мирно развестись артистке со спортсменом не получилось.

Она вспоминала, что изначально бывшие супруги договорились: после разрыва каждый останется при своем. Брачного контракта у них не было, так как их доходы в то время были приблизительно равны.

Единственное, что хотела получить исполнительница, — алименты. Причем часть из этих выплат шла на счет, к которому их общая дочь получит доступ после совершеннолетия, а сама знаменитость не имеет к нему доступа.

К тому же алименты были своеобразной страховкой для Таисии, на случай, если в будущем что-то случится и сама Пелагея не сможет ее обеспечивать. И «век спортсмена короток», не факт, что и в дальнейшем он будет столько же зарабатывать. Поэтому, пока есть возможность, почему бы обеспечить финансовую стабильность дочери, рассуждала певица.

«Мы договорились, а потом я получила сообщение, в котором было написано: "Я посчитал, у тебя получается больше денег, чем у меня. Так не пойдет. Мы передоговариваемся. Если ты не согласна, я иду в суд, претендую на половину квартиры твоей и на, собственно, половину гонораров за три года нашей совместной жизни, за каждый концерт"», — вспоминала исполнительница.

По признанию певицы, она не могла поверить, что некогда близкий человек неожиданно «поворачивается спиной и по-настоящему объявляет войну». Причем полем боя была не только юридическая сфера, но и информационное пространство. Знаменитость отметила, что адвокаты Телегина открыто угрожали уничтожить ее репутацию, если она не согласится пойти на уступки. В течение года после этого выходило огромное количество заказных статей, в которых певицу практически травили.

«Да, не может такого быть. Ну это же Ваня. Ну не может, не может быть. У меня первое время даже не было своего адвоката. Был только юрист, просто потому, что я в этом совсем ничего не понимала», — рассказывала артистка.

Все суды, которые длились вплоть до 2024 года, исполнительница выиграла. Ей удалось остаться при своем имуществе, а вот хоккеисту пришлось выплачивать алименты.

Дочь просила показать папу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

Их общая дочь также не просто переживала развод родителей. Первое время после расставания, когда она была маленькая и спрашивала про отца, Пелагея объясняла отсутствие второго родителя большой занятостью. Со временем артистка смогла рассказать правду, фильтруя информацию с учетом возраста девочки. Причем, по заверениям певицы, у ее дочери будет возможность выслушать обе стороны. Однако это не отменяло того факта, что Таисия скучает по отцу.

«Я храню не то что светлый образ отца, но просто у нас в доме не принято плохо говорить про Родину, про Бога, про папу, про маму. Мне кажется, что это базовая настройка для здоровой личности. <…> Когда она была маленькая, она у меня спрашивала: "Где папа? Почему он со мной не разговаривает, не звонит?" Я ей говорила: "Потому что у папы много работы". Она говорила: "Поиграй со мной, что ты папа мой. Скажи, что ты меня любишь" и так далее. Просто сердце кровью обливалось», — вспоминала Пелагея.

В целом ребенок осведомлен о происходящем, в том числе и о судах. Более того, Таисия невольно стала участницей разборок между родителями. Весной 2024 года артистка на своей странице в социальных сетях выставила видео с плачущей дочерью. Оказалось, что спортсмен подписал запрет на выезд ребенка из России. Но не предупредил свою бывшую жену об этом.

В итоге о том, что ребенок не может покинуть страну, стало известно уже в аэропорту, откуда девочка с бабушкой планировала улететь на отдых. Таможенник напрямую сказал Таисии о том, что это ее отец запретил ей путешествовать.

Данный документ был попыткой Телегина манипулировать экс-супругой. Таким образом он хотел остановить суды.

По словам артистки, после развода хоккеист продолжал общаться с дочерью, хоть и редко, например, звонил на дни рождения. Однако лично они не виделись больше трех лет. Лишь в конце августа 2026 года встретились.

«Все, что я сейчас могу сделать, — это не мешать им, когда они оба вырастут, построить здоровые, максимально, насколько это возможно, а возможно ли это будет, мы увидим только дальше, отношения взрослой дочери и взрослого отца», — уточнила Пелагея.

Певица подчеркнула, что не жалеет обо всем произошедшем. И если бы у нее была возможность сейчас, зная исход, отмотать все назад и изменить, она бы не стала. Во-первых, потому что искренне любила своего бывшего мужа. А во-вторых, без всего этого у нее не родилась бы дочь, которая стала главным человеком в жизни артистки.