Небензя: Киеву нужна пауза для подготовки к новой войне с Россией

Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев

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Киев и его западные союзники заинтересованы не в окончательном урегулировании, а в заморозке конфликта ради передышки, считает постпред России при ООН.

Киев и поддерживающие его западные страны стремятся заморозить конфликт, чтобы получить паузу и подготовиться к новому масштабному противостоянию с Россией. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, именно украинская сторона сознательно пошла на обострение ситуации, а теперь пытается представить себя пострадавшей.

«Именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что Москва неоднократно предупреждала о серьезных последствиях дальнейшей эскалации. При этом, по мнению российского постпреда, ни Владимиру Зеленскому, ни его западным союзникам не требуется «подлинное урегулирование».

Небензя также заявил, что чем сложнее для Киева складывается ситуация на фронте, тем активнее звучат заявления о готовности к миру.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров об устойчивом урегулировании конфликта, однако считает его невозможным без устранения первопричин кризиса.

«РФ продолжит достигать цели СВО военным путем, пока оппоненты Москвы не поймут важности обсуждения долгосрочного мира», — заявил Небензя.

Отдельно постпред отверг обвинения в преднамеренных ударах российских войск по мирному населению Украины. По его словам, целями ВС РФ остаются военные объекты и инфраструктура, используемая для обеспечения боевых действий.

Небензя также сообщил, что только за прошлую неделю в результате ударов ВСУ погибли 29 гражданских лиц, включая двух детей, еще 206 человек получили ранения.

Кроме того, дипломат обвинил НАТО и Евросоюз в поставках Киеву вооружений, которые, по его утверждению, используются для ударов по гражданским объектам и мирным жителям России.



Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский назвал снятие ограничений на продажу российских нефтепродуктов инвестицией в продолжение конфликта.

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