Росстат назвал самый подешевевший продукт в России в сентябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Больше всего в цене потерял овощ, который и месяцем ранее лидировал по снижению стоимости.

Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России в сентябре: его стоимость снизилась на 13,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Заметное снижение цен затронуло и другие продукты. Белокочанная капуста подешевела на 12,7%, морковь — на 12%, репчатый лук — на 9,5%, огурцы — на 2,5%. Столовая свекла стала дешевле на 8,9%. Цены на сладкий перец уменьшились на 2,6%.

Среди фруктов сильнее всего снизилась стоимость винограда — на 9,5%. Яблоки подешевели на 8,6%, лимоны — на 4,3%.

Немного снизились цены и на другие товары. Сахар подешевел на 1,8%, кофе в заведениях быстрого обслуживания — на 0,9%, а фастфуд — на 0,8%. Шампанское и печенье стали дешевле на 0,5%.

В целом за сентябрь цены на продукты питания снизились на 0,01%. Это небольшое снижение называют продовольственной дефляцией.

В августе картофель также был лидером по снижению стоимости, тогда он подешевел на 30%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в августе 2026 года минимальная продуктовая корзина в России подешевела на 2,4% и в среднем стоила 7,96 тысячи рублей. Самый дешевый набор продуктов оказался в Мордовии — 6,42 тысячи рублей, а самый дорогой — на Чукотке, где за него пришлось бы заплатить около 21,3 тысячи рублей.

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