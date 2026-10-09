США временно выводят из-под санкций поставки российского дизеля
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Решение последовало после заявления Трампа о договоренности с Россией по поставкам топлива.
Министерство финансов США временно вывело из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Об этом сообщает ТАСС.
До этого президент США Дональд Трамп рассказал о соглашении с Москвой по экспорту российского дизельного топлива. По его словам, на первом этапе Россия должна направить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн топлива.
В течение ноября планируется поставить еще 500 тысяч тонн дизельного топлива. После этого объем должен увеличиться еще на 1 миллион тонн.
Трамп также заявил, что в течение короткого периода совокупные поставки российского дизельного топлива могут достичь 3 миллионов тонн.
О достигнутых договоренностях американский президент сообщил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как успешный.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.