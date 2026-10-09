Дмитриев рассказал об успешном телефонном разговоре Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Ранее о беседе с российским лидером рассказал сам Трамп.

Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла успешно. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.

«Президент Путин и президент Трамп только что провели успешный телефонный разговор», — написал он.

Дмитриев отметил, что Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество по вопросам энергетики и экономики. По его словам, двустороннее взаимодействие принесет всему миру пользу.

Ранее глава Белого дома раскрыл подробности разговора с Путиным. Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что беседа прошла успешно, была достигнута договоренность об экспорте российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Президент подчеркнул, что Москва должна поставить свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива, а еще 500 тысяч — будут направлены в течение ноября. В дальнейшем планируется экспортировать еще один миллион тонн топлива.

Также США временно выводят из-под санкций поставки российского дизеля.

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