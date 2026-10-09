«Случилось неожиданно»: Арина Аверина рассталась с Дмитрием Алиевым по переписке

Фото: Instagram*/arinaverina98

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пережить разрыв гимнастке было непросто.

Гимнастка Арина Аверина рассталась с фигуристом Дмитрием Алиевым по переписке. Об этом спортсменка сообщила в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

«Это случилось неожиданно. Когда меня даже не было в России», — призналась гимнастка, вспоминая момент расставания.

После разрыва Аверина и Алиев сохранили дружеские отношения. Они спокойно общаются и готовы помочь друг другу при необходимости.

Гимнастка призналась, что пережить расставание было непросто. При этом она не стала выносить свои переживания на публику. Причину разрыва Аверина раскрывать не захотела.

Ранее Дмитрий Алиев рассказывал о тяжелом периоде в своей жизни после того, как врачи диагностировали у него туберкулез. По словам фигуриста, на фоне болезни он закрылся от окружающих, и в этот момент у него завершились отношения.

При этом фигурист не называл имя бывшей возлюбленной. Однако поклонники связали его рассказ с Ариной Авериной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ