Ушел гулять и не вернулся: четырехлетнего мальчика разыскивают в Рязани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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К поискам подключились волонтеры.

В Рязани разыскивают четырехлетнего мальчика, который не вернулся с прогулки. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Ребенок пропал в районе СНТ «Химик-1» и поселка Строитель. К поискам подключились волонтеры.

Мальчик худощавого телосложения, его рост — 98 сантиметров. У него темно-русые волосы и зеленые глаза.

В момент исчезновения ребенок был одет в серую кофту с рисунком, черные штаны и белые кроссовки.

Фото: Лиза Алерт

Ранее 5-tv.ru сообщал о пропаже девятилетнего мальчика в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Утром ребенок ушел в школу, но домой не вернулся, поэтому родители обратились в полицию.

Сотрудники МВД нашли школьника во дворе его дома — он крепко спал в будке сторожевого пса. Мальчика вернули родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также 5-tv.ru писал о том, что в Брянске нашли пропавшего 13-летнего мальчика. В Следственном комитете рассказали, что с подростком все в порядке и его жизни ничего не угрожает. Школьник ушел из дома в неизвестном направлении, после чего к поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», следователи СК и сотрудники полиции.

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