Россияне скупают подорожавшие туры на Вотчину Деда Мороза

Россияне бронируют туры в Великий Устюг на Новый год 2027 года

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Людей не останавливает даже наценка за праздничные даты.

Россияне начали активно бронировать туры в Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге на новогодние праздники 2027 года. Направление лидирует по продажам организованных экскурсионных поездок, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По данным представителей отрасли, большинство туристов выбирают даты вокруг Нового года. При этом заезды в праздничную ночь обходятся в среднем на 15–20% дороже, чем в обычные дни. Пик спроса на такие путешествия ожидается в ноябре.

Как рассказала директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева, стоимость программы «В краю сосен и берез ожидает Дед Мороз» начинается от 69 тысяч рублей. Другой популярный вариант — «Новогодние приключения на Вотчине Деда Мороза» — обойдется минимум в 128 тысяч рублей.

Указанные цены рассчитаны на двух взрослых и ребенка, при этом проезд до Великого Устюга оплачивается отдельно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следующие новогодние праздники в России будут короче на один день по сравнению с предыдущими. Это следует из проекта производственного календаря на 2027 год, опубликованного Министерством труда и социальной защиты РФ.

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