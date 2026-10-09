Фото: Reuters/Aaron Schwartz

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Она сменит Кэролайн Ливитт, покинувшую должность в августе.

Консервативная журналистка Кэти Захария назначена новым пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Захария займет место Кэролайн Ливитт, которая покинула должность в августе. По сведениям издания, новая представительница администрации ранее работала в Министерстве внутренней безопасности США.

Согласно профилю Захарии в LinkedIn, сейчас она занимает должность советника по коммуникациям в Trump Media and Technology Group. Эта компания управляет социальной сетью Truth Social.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уход Кэролайн Ливитт с поста пресс-секретаря Белого дома может быть связан с трудностями внутри администрации президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков. По его оценке, после выборов представителям команды американского лидера могут грозить расследования со стороны демократов и проверки возможных случаев инсайдерской торговли.

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