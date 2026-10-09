Российские военные ударили по двум судам с грузами для ВСУ

Фото: MAX/Минобороны России

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Удары наносились с помощью беспилотников.

Российские военные поразили два сухогруза, которые использовались для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов», — говорится в сообщении.

Одно судно находилось в порту Черноморск и доставляло грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. Второй сухогруз следовал в порт Одесса с военными поставками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в районе Орехова Запорожской области российские военные двумя авиабомбами ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили пункты временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в районе населенного пункта Кушугум армия России разрушила опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Недалеко от Приколотного Харьковской области планирующими бомбами были поражены пункты дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

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