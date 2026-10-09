«Это зависть»: Совфед объяснил реакцию Мерца на встречу Путина и Шредера

Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

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Сенатор Джабаров: немецкий канцлер останется наедине со своей злобой.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал реакцию канцлера Германии Фридриха Мерца на визит бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера к президенту России Владимиру Путину. В беседе с Lenta.Ru сенатор предположил, что нынешний канцлер испытывает зависть к своему предшественнику.

По мнению Джабарова, Мерц не сможет рассчитывать на приглашение в Москву. Сенатор также обвинил немецкого канцлера в навязывании гражданам Германии неонацистских идей.

Джабаров отметил, что отношения Путина и Шредера напоминают о периоде активного экономического сотрудничества России и Германии. По словам сенатора, доступ к российским энергоресурсам способствовал развитию немецкой экономики и укреплению позиций страны в Евросоюзе. Реакцию Мерца на встречу двух политиков Джабаров связал с личной неприязнью и предположил, что после ухода с поста канцлер быстро потеряет политическое влияние.

«Это человеческая зависть, потому что о Мерце никто не вспомнит, когда он уйдет со своего поста, причем, я уверен, с позором. О нем вспоминать никто не будет, а он со своей злобой останется один на один», — заявил сенатор.

Ранее Мерц сообщил, что был шокирован встречей Путина и Шредера, и назвал визит бывшего канцлера к российскому лидеру по случаю дня рождения «аморальным». В тот же день Кремль опубликовал фотографии президента России и его давнего знакомого с празднования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии раскритиковали бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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