Десятый тур РПЛ-2026/27: «Зенит» готов шатать таблицу, чтобы скинуть «Краснодар»

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чемпионат России по футболу возвращается после трехнедельной паузы.

После международной паузы РПЛ возвращается матчами 10-го тура. И сразу — встречей двух главных участников последних чемпионских гонок. «Краснодар» подходит к ней в статусе лидера, «Зенит» — лишь на пятой позиции, но разрыв между командами позволяет петербуржцам одним матчем полностью изменить расклад наверху таблицы.

Впрочем, внимание будет приковано не только к центральной игре: «Спартак» постарается не отпустить лидера, московское «Динамо» попробует продолжить победную серию, а ЦСКА — сохранить статус команды, которая пока не проигрывает.

Фото: premierliga.ru

«Краснодар» — «Зенит»: дотянутся ли питерцы до лидера

Первый после перерыва матч тура сразу сведет главных участников последних чемпионских гонок РПЛ. «Краснодар» примет «Зенит» на своей арене, причем турнирное положение соперников выглядит обманчиво. Южане уверенно возглавляют таблицу, а петербуржцы находятся только на пятом месте. Однако при победе в Краснодаре команда Сергея Семака догонит лидера по очкам.

Для «Краснодара» старт чемпионата и без того складывается удачно. После девяти туров команда Мурада Мусаева остается единственной без поражений и набрала 21 очко — это повторение клубного рекорда. Три последних матча завершились ничьими, однако потеря очков не лишила краснодарцев первого места. Более того, у команды один из лучших показателей обороны: всего семь пропущенных мячей, минимум в нынешнем чемпионате.

У «Зенита» цифры в атаке еще впечатляющее — 19 голов, больше всех в РПЛ. Главная ударная сила петербуржцев — Александр Соболев и Максим Глушенков. Первый забил уже семь раз, второй — шесть. Соболев в предыдущем туре не только отличился в матче с «Балтикой», но и отдал голевую передачу, после чего возглавил гонку по системе «гол+пас» с показателем 7+2.

При этом у «Зенита» есть неприятная для команды статистика. После девяти туров у петербуржцев уже три поражения, причем два из них случились дома. Для сравнения: весь предыдущий чемпионат команда проиграла всего дважды и ни разу не уступила на своем поле.

Отдельная интрига связана с Луисом Энрике и Джоном Кордобой. Бразилец причастен к четырем последним голам «Зенита» в противостоянии с «Краснодаром». В апреле 2025 года он сам забил в победном матче петербуржцев со счетом 4:1, осенью того же года вместе с Глушенковым обменялся голами и голевыми передачами, а в апреле уже отдал результативный пас Венделу в матче, завершившемся 1:1.

У «Краснодара» похожая история с Кордобой. Колумбиец участвовал в четырех последних голах команды в ворота «Зенита»: забил и ассистировал в победной встрече первого круга сезона-2024/25, а в следующем матче после его прохода отличился Никита Кривцов. Весной этого года Кордоба снова стал автором голевой передачи — на этот раз на Лукаса Оласу.

Поэтому центральный матч тура обещает не просто очередное противостояние лидеров последних сезонов. На кону для «Зенита» — возможность мгновенно приблизиться к первому месту, а для «Краснодара» — шанс сохранить комфортное положение и продолжить беспроигрышную серию.

Сможет ли «Спартак» снова перевернуть матч с «Крыльями»

Еще одна команда, которая внимательно следит за борьбой наверху, — «Спартак». Красно-белые отправятся в Самару, где встретятся с «Крыльями Советов». И у этой игры есть свежая история: почти полгода назад команды уже встречались в Самаре, причем тренеры остались теми же.

В начале мая команда Сергея Булатова обыграла «Спартак» Хуана Карлоса Карседо со счетом 2:1. Тогда победа помогла «Крыльям» укрепить положение в борьбе за прямую прописку в РПЛ, а «Спартаку» не позволила обойти «Локомотив» в споре за бронзовые медали. В итоге обе команды завершили сезон именно на тех позициях, за которые боролись в той концовке.

Сейчас ситуация снова довольно любопытная. «Спартак» отстает от лидирующего «Краснодара» всего на два очка, а «Крылья Советов» находятся в трех баллах от зоны переходных матчей.

При этом команды объединяет одна способность — возвращаться в игру после неудачного начала. В прошлом сезоне «Спартак» при Карседо одержал три волевые победы в РПЛ. Всего таких побед у красно-белых было четыре — вместе с «Зенитом» это лучший результат чемпионата.

В нынешнем сезоне «Спартак» пока успел добиться одной волевой победы и сыграть вничью после пропущенного мяча с «Оренбургом». У «Крыльев» показатель еще заметнее: самарцы набрали семь волевых очков, причем пять из них заработали всего в трех последних матчах.

Команда Булатова в этих встречах каждый раз пропускала первой — от «Краснодара», «Родины» и «Локомотива». Но во всех трех случаях «Крылья» отыгрались. Причем заметную роль сыграли футболисты, вышедшие со скамейки. Амар Рахманович забил после замен в матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом», Кирилл Столбов принес победу над «Родиной», а Владислав Шитов в той же встрече отдал две голевые передачи.

Так что для «Спартака» поездка в Самару станет не только возможностью взять очки в чемпионской гонке, но и шансом вернуть должок за весеннее поражение. А «Крылья» наверняка попробуют еще раз доказать, что ранний пропущенный гол для них — далеко не приговор.

Продолжит ли «Динамо» победную серию в Казани

Московское «Динамо» уходит в 10-й тур в лучшей форме среди всех участников чемпионата. Бело-голубые выиграли пять матчей подряд и теперь отправятся в Казань к «Рубину», который движется по совершенно противоположной траектории.

У команды Франка Артиги три ничьи подряд, а всего за девять туров «Рубин» шесть раз расходился с соперниками миром. Причем во всех этих матчах счет был одинаковым — 1:1. Единственной победой в этой серии стал матч с махачкалинским «Динамо», когда казанцы после 85-й минуты забили два мяча и превратили 1:1 в 3:1.

Последняя встреча «Рубина» и «Динамо» в Казани также завершилась ничьей, правда, тогда команды вообще не забили — 0:0 в ноябре 2025 года. За время существования «Ак Барс Арены» московский клуб выигрывал на этом стадионе только один раз. В ноябре 2021-го динамовцы под руководством Сандро Шварца победили со счетом 3:2.

За две последние игры перед международной паузой у обеих команд появились свои герои.

У «Рубина» дважды отличился Андерсон Арройо — сначала в матче с ЦСКА, затем в игре против «Родины». Благодаря этим голам колумбийский защитник стал самым результативным футболистом команды: три гола и одна голевая передача.

У «Динамо» заметную роль получил Виктор Окишор. Молодой полузащитник забил в восьмом и девятом турах — против «Оренбурга» и «Ростова», причем оба раза выходил на замену. Еще раньше, в третьем туре против махачкалинского «Динамо», Окишор оформил две голевые передачи.

На международной паузе он также не остановился: за молодежную сборную России полузащитник забил по одному мячу Северной Македонии и Сербии.

Теперь «Динамо» предстоит проверить, сможет ли его победная серия пережить перерыв. А «Рубин» попробует наконец заменить привычные 1:1 на победный счет.

Сохранит ли ЦСКА беспроигрышную серию

ЦСКА начнет октябрь с трех московских дерби в РПЛ. Первым соперником станет «Родина», после чего армейцев ждут встречи с «Динамо» и «Спартаком».

Пока команда Дмитрия Игдисамова подходит к этой серии без поражений. За девять туров ЦСКА не проиграл ни одного матча. Единственное столичное дерби до сих пор состоялось с «Локомотивом» — армейцы победили со счетом 3:2.

«Родина», напротив, оба своих московских дерби проиграла: «Спартаку» — 0:3, «Динамо» — 1:3. При этом матч с ЦСКА станет для команды новым этапом после смены тренера. 21 сентября клуб объявил об отставке Хуана Диаса, а перед стартом тура его место официально занял Джонатан Альба.

Испанский специалист хорошо знаком ЦСКА по работе в «Ростове». При Альбе южане не проигрывали армейцам в РПЛ: одна победа и две ничьи. В суперфинале Кубка России ЦСКА все же прошел «Ростов», но только после серии пенальти.

Теперь Альба встретится с бывшей командой уже в роли главного тренера «Родины». Москвичи находятся в зоне прямого вылета, однако отставание от «Ростова» составляет всего три очка.

Для ЦСКА при этом важен не только соперник, но и опыт предыдущих перерывов. При Фабио Челестини армейцы несколько раз неудачно возвращались к чемпионату после пауз — поражения случались в сентябре, октябре и ноябре, а также после зимних сборов. Исключением стал март, когда ЦСКА после перерыва победил «Акрон» со счетом 2:1.

Теперь команда Игдисамова должна проверить, продолжится ли эта неприятная традиция или беспроигрышная серия окажется сильнее.

Остальные матчи тура

В Ростове-на-Дону начнется новый тренерский этап. «Ростов» после ухода Джонатана Альбы возглавил Дмитрий Кириченко. Ему будут помогать Александр Гацкан и Антон Рогочий. Первым соперником станет «Акрон», который набрал столько же очков — восемь. При этом тольяттинцы только в последнем туре перед паузой одержали первую победу в чемпионате. В августе команды уже встречались в Кубке России, и тогда «Ростов» выиграл 4:0.

«Факел» примет «Локомотив» в матче команд из нижней части таблицы. Воронежцы пока не побеждали ни в РПЛ, ни в Кубке России, а в двух последних турах пропускали в добавленное время. «Локомотив» тоже не может похвастаться стабильностью: после победы над «Балтикой» команда сыграла вничью с «Зенитом» и «Крыльями Советов». При этом у «Факела» есть приятный опыт встречи с железнодорожниками: в сентябре 2022 года воронежцы после восьми туров без побед обыграли «Локомотив» 2:0. После этого москвичи выиграли пять очных матчей подряд.

В Грозном «Ахмат» примет «Балтику». Для Андрея Талалаева эта встреча станет очередным возвращением в тренерскую зону после дисквалификации — весной в похожей ситуации он вывел калининградцев на матч с «Ахматом», завершившийся со счетом 1:1. В этот раз грозненцам не поможет Георгий Мелкадзе, который получил дисквалификацию. Зато пауза оказалась продуктивной для Лечи Садулаева: капитан «Ахмата» забил два гола в товарищеских матчах сборной России. У «Балтики» свои сборные достижения — Максим Петров впервые отличился за национальную команду России, а Брайан Хиль оформил дубль за Сальвадор.

В Оренбурге местная команда встретится с махачкалинским «Динамо». Хозяева шесть раз сыграли вничью за девять туров, тогда как у гостей нет ни одной ничьей. При этом «Динамо» забило 15 мячей, а «Оренбург» — всего семь. Для команды Ильдара Ахметзянова это лучший набор очков после девяти туров с момента возвращения в РПЛ, несмотря на скромную результативность.

Расписание матчей десятого тура РПЛ-2026/27:

9 октября, пятница:

19:30 — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Акрон» (Тольятти);

10 октября, суббота:

13:00 — «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала);

15:15 — «Факел» (Воронеж) — «Локомотив» (Москва);

17:30 — «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва);

19:30 — «Краснодар» — «Зенит» (Санкт-Петербург);

11 октября, воскресенье:

14:00 — «Ахмат» (Грозный) — «Балтика» (Калининград);

16:30 — ЦСКА — «Родина» (Москва);

19:30 — «Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.