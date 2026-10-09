Создавать биоэкопоселки с атомными станциями предложили в Арктике

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vladislav Kadyshev; 5-tv.ru

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Технологии позволят перерабатывать отходы и обеспечивать жителей всем необходимым даже в удаленных районах Севера.

Освоение Северного морского пути обсуждают сегодня в Петербурге. Для этого в Арктике предлагают создавать биоэкопоселки с собственными источниками энергии, тепла и продуктов. Проект представил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на международной конференции по судостроению и освоению шельфа в Петербурге.

В основе идеи — компактные атомные станции и биотехнологии, которые позволят перерабатывать отходы и обеспечивать жителей всем необходимым даже в удаленных районах Севера.

«Это биоэкопоселение, вот смотрите, они уже проработаны глубоко: есть общественный жилой модуль, затем модуль транспортный, модуль общественной жизни, там и так далее. Вы это все делаете через, соединяя определенным образом, и вы создаете исключительно комфортные условия жизни с учетом беспилотного транспорта, с учетом низкоорбитальной группировки спутников и широкополосного интернета, фактически вы обеспечиваете людям качество жизни, как в любом крупном мегаполисе», — президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук

По замыслу разработчиков, такие поселения объединят жилье, транспортную и общественную инфраструктуру, а также системы безопасности и мониторинга. Сейчас институт прорабатывает возможные площадки вместе с арктическими регионами.

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