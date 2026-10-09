Возможна экстрадиция: подробности задержания Михаила Звинчука в Черногории

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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По некоторым данным, военному блогеру может грозить до 15 лет тюрьмы.

Наши дипломаты сейчас разбираются в причинах громкого задержания российских граждан в Черногории. Это Михаил Звинчук — основатель популярного Telegram-канала «Рыбарь». А также его жена и трое сотрудников. Силовики нагрянули с обысками рано утром. Уже известно, что никаких проблем с местным законом у них не было, а документы и визы — в порядке. Так кто же может стоять за их задержанием — выяснил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Персонал этого роскошного отеля в живописном городке Рисан на берегу Адриатики этим утром был немало встревожен. Вместо курортников сюда нагрянула полиция и спецслужбы. Но задерживать пришли не какого-то отъявленного бандита, а российского журналиста. Создателя и автора популярного медиапроекта «Рыбарь» Михаила Звинчука. Ему даже за номер не дали заплатить.

«Это случилось в 07:30 утра. У Звинчука есть задолженность, которую им нужно оплатить, 1000 евро», — рассказал сотрудник отеля.

Сначала о задержании сообщили местные СМИ, затем подтвердили его коллеги.

«Руководитель проекта Михаил Звинчук действительно был задержан в Черногории вместе с другими гражданами России. На территории страны все они находились легально и официально: в частности, в планах была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос», — говорится в сообщении проекта «Рыбарь».

Звинчук — один из самых влиятельных российских военблогеров, его сообщество «Рыбарь» — это фактически аналитический центр, довольно скрупулезно работающий с открытыми данными. В мессенджерах у него более 1,5 миллионов подписчиков. А в Черногорию он приехал снимать фильм о евроинтеграции.

Как в российском, так и в зарубежном медиапространстве множатся домыслы. По некоторым данным, Михаилу Звинчуку может грозить до 15 лет тюрьмы в Черногории по обвинению в проведении информационных операций, которые местные власти рассматривают как некую «гибридную деятельность». Наш МИД держит вопрос на контроле.

«Сейчас наше посольство занимается прояснением ситуации. Поверьте мне, наших граждан, вы наверное убедились, не оставляем в беде. Будем ими заниматься, а сейчас должны получить официальный ответ и материалы от черногорской стороны», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальные черногорские ведомства пока не выступили с заявлениями. Этого очень ждут. А то пока даже в черногорском парламенте не понимают, кого и за что задержали?

«Я хотел бы, чтобы министерство внутренних дел как можно скорее сообщило, какие именно преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, совершили эти граждане России», — сказал председатель Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич.

Сейчас Звинчук на допросе. Его перевезли в столицу страны. И хотя задерживала его черногорская полиция, вероятно, инициатором была третья страна. Госдеп США ранее предлагал до десяти миллионов долларов за информацию о сотрудниках «Рыбаря», обвиняя их во вмешательстве в выборы. Британия проявляла к нему интерес.

«Здесь целый спектр возможных экстрадиций, которые последуют, потому что Черногории важно было заполучить, неважно под каким предлогом, ну, что называется, доступ к телу Звинчука, а затем уже третьи страны будут сейчас разыгрывать, кому наиболее выгодно будет его заполучить», — сказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

В тот момент, когда Запад учит весь мир верховенству права, сам поворачивает правовые нормы в нужную сторону. Примеров задержаний по надуманным обвинениям новейшая история знает массу. Вот из последнего — кадры суда над российским волонтером Сергеем Никитиным. Его задержали в Латвии с гуманитарным грузом для российских домов престарелых: инвалидными колясками, костылями, ходунками и подгузниками.

«Прихватили, отобрали, обобрали. Еще и посадили. Это русофобия, это ненависть к русским. Это фашизм, это нацизм», — сказал волонтер Сергей Никитин.

Вспоминается и громкая история Александра Бутягина, которого задержали в декабре прошлого года в Польше по запросу Украины. Причиной уголовного дела стали раскопки в Крыму.

«Сокамерники мне говорили: «Да его чтоб обменять вообще задержали», — сказал Бутягин в интервью.

Эпизод с Бутягиным демонстрирует общий подход: ни один российский гражданин не может чувствовать себя в безопасности в недружественных странах. Причем это предостережение всем обладателям российских паспортов сам канал «Рыбарь» публиковал всего полгода назад.

«Недружественным странам совершенно плевать на нормы и здравый смысл, даже если вы аполитичный ученый или деятель культуры. И тем, кто находится в зоне риска (и у кого работа этот риск не подразумевает), лучше избегать посещения этих государств даже в рамках транзитных рейсов», — говорится в сообщении проекта «Рыбарь».

Дальше в своем посте «Рыбарь» прямо предупреждает: не стоит стремиться к тому, чтобы добровольно пополнить обменный фонд. Однако выражает надежду: усилиями МИДа и благодаря налаженному диалогу спецслужб своих все равно вытащат.

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