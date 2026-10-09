Лауреат Нобелевской премии мира пошутила о награде для Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Karmann

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Наванетхем Пиллэй допустила, что разделит премию с президентом США, если публика продолжит аплодировать.

Лауреат Нобелевской премии мира 2026 года Наванетхем Пиллэй пошутила о возможности разделить награду с президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно после публикации видео с правозащитницей в соцсети X.

На записи, которую разместила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар, Пиллэй обращается к присутствующим в Нюрнберге. Реагируя на аплодисменты, она предположила, что может поделиться премией с американским лидером.

«Если вы похлопаете еще немного, возможно, я разделю эту награду с Трампом», — сказала правозащитница.

Норвежский Нобелевский комитет присудил Пиллэй премию за усилия по продвижению мира и международного права.

Правозащитница ранее занимала должность верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 год. Кроме того, она работала судьей Международного уголовного суда и возглавляла комиссию ООН, расследовавшую события на оккупированной палестинской территории.

Вопрос о возможном выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира ранее поднимали европейские политики. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 21 сентября заявил о готовности лично номинировать американского президента, если тот добьется завершения конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо передала Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира. В Нобелевском комитете пояснили, что этот жест не меняет статус официального обладателя награды.

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