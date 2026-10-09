«Скоро»: Песков анонсировал новый разговор Путина и Трампа

Песков: новый разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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В прошлый раз главы России и США общались в начале сентября.

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится совсем скоро. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Скоро», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о сроках переговоров.

Также Песков заявил, что ему неизвестно о планах спецпосланника США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера посетить Россию в октябре. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин всегда рад видеть в Москве представителей главы Белого дома.

В последний раз российский и американский лидеры разговаривали по телефону 8 сентября. Беседа продолжалась около часа и состоялась после визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал разговор конструктивным и откровенным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп также подтверждал, что новый телефонный контакт с Владимиром Путиным уже запланирован.

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