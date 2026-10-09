Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Срок платежа истек еще 22 сентября.

Официальный молдавский сайт для продажи дров населению перестал работать, потому что власти не оплатили за обслуживание. О возможной причине сбоя рассказал министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер в эфире телеканала Jurnal TV.

«Мы каждый месяц должны оплачивать работу сайта, вероятно, в этом месяце не платили», — заявил Хаждер.

Министр окружающей среды также отметил, что срок действия домена истек еще 22 сентября 2026 года.

Платформу Lemne.md запустили в сентябре 2022 года. С ее помощью пользователи могли найти ближайшее лесничество, проверить наличие и стоимость дров, а также получить контакты ответственных лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Молдавии, пораженные русофобией, продолжают обвинять Россию и дерусифицировать информационное пространство в своей стране. Также молдавские элиты продолжают бороться с советским наследием, которое ненавидят. Например, в конце июля Минобороны Молдавии сняло с постаментов два артиллерийских орудия времен Великой Отечественной войны у центрального входа в здание военного ведомства.

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