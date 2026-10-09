Первая подобная находка: уникального паразита нашли в Хабаровском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Необычный организм обнаружили в образце мха, собранном у озера Амут.

Ученые обнаружили на Дальнем Востоке новый вид микроскопического паразита, который живет и размножается внутри ядер амеб. Об этом сообщили в пресс-службе Института цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН).

«Наш научный коллектив в ходе исследования не только выделил в культуру паразита и его хозяина (амебы из рода Thecamoeba), но и подробно проследил все стадии развития паразита в ядре амебы в режиме реального времени», — сказала ведущий научный сотрудник Лаборатории цитологии одноклеточных организмов ИНЦ РАН Елена Насонова.

Новый организм получил название Nucleophaga amutiana. Его нашли в образце мха, собранном на берегу озера Амут в Хабаровском крае. Это первая находка представителя данного рода в России.

Во время наблюдений специалисты также впервые смогли увидеть, как делится многоядерная форма паразита. Ранее этот этап развития у подобных организмов не удавалось задокументировать.

До этого случая представителей этого рода находили только в Европе. Новая находка поможет ученым лучше изучить распространение и эволюцию этих микроскопических паразитов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Китае нашли крупнейшего из известных теризинозавров — Kayrasaurus changliensis.

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