Двух жительниц Запорожской области задержали по делу о госизмене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поводом стали денежные переводы, которые предназначались для нужд ВСУ.

Двух жительниц Запорожской области задержали по подозрению в государственной измене из-за денежных переводов в интересах ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, одна из задержанных — жительница Бердянска 1971 года рождения, вторая — жительница Пологов 1995 года рождения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что они через приложение украинского банка совершали денежные переводы на расчетные счета, используемые в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В отношении обеих возбудили уголовные дела по статье «Государственная измена». Суд отправил подозреваемых под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Крыму 38-летнего жителя Керчи. По версии ФСБ, мужчина передавал украинской стороне сведения о расположении военных объектов на полуострове, а также организовал сбор денег и закупку экипировки для подразделений ВСУ. В отношении него возбудили дело о государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.