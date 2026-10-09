Путин: ИИ поможет России следить за изменениями Каспийского моря

Фото, видео: www.globallookpress.com/Serguei Fomine; 5-tv.ru

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С помощью нейросетей планируют создать цифровую копию водоема.

В России разрабатывают программу изучения изменений уровня Каспийского моря, рассчитанную до 2030 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Каспийском экологическом саммите.

«Правительством России готовится комплексная программа изучения изменения уровня Каспийского моря и минимизации его негативных последствий. Программа рассчитана до 2030 года», — сообщил Путин.

В рамках проекта планируется провести исследования, результаты которых Россия намерена передавать соседним государствам. Одним из возможных направлений станет создание цифрового двойника Каспийского моря с использованием искусственного интеллекта. Это поможет прогнозировать изменение уровня воды с учетом испарения, осадков и речного стока.

Кроме того, виртуальную модель планируют использовать для уточнения маршрутов судов и повышения безопасности судоходства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Туркменистане проходит Каспийский экологический саммит с участием России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Главная тема встречи — обмеление Каспийского моря: с 1995 года его уровень снизился почти на три метра.

Участники обсуждают способы сохранения водных ресурсов и последствия изменений для экологии, портовой инфраструктуры и транспортного коридора «Север — Юг».

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