«Обожаю»: Катя Лель призналась в своей большой любви

Катя Лель заявила, что обожает диджеев и все, что с ними связано

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Артистка рассказала, кто ее по-настоящему привлекает.

Заслуженная артистка России Катя Лель обожает диджеев. Об этом она рассказала 5-tv.ru на дне рождения певицы Наталии Власовой.

«Я обожаю диджеев. Семплы, звуки, они меня очень завораживают и манят», — сказала Лель.

По словам артистки, у нее самой был опыт диджеинга на съемках — после этого она искренне влюбилась в это занятие.

Виновница торжества Наталия Власова ранее рассказала 5-tv.ru, что она и сама в последнее время сильно увлеклась диджеингом. Артистка очень любит танцевальную музыку — она даже пошутила в беседе с корреспондентом, что тот однажды может увидеть ее в профессиональной звуковой гарнитуре и диджейском прикиде в компании видного представителя этой сферы — музыканта Евгения Рудина, известного как DJ Грув.

Сейчас диджеинг вообще стал крайне модным занятием, однако не все увлеклись им из-за тренда. Например, певица Виолетта Чиковани ранее рассказала 5-tv.ru, что начала работать диджеем, потому что всегда любила музыку.

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