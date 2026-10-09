Администрация Трампа отстранила Microsoft от программы выдачи грин-карт

Фото: © Getty Images/Michael M. Santiago

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Под ограничения также попали Adobe и несколько крупных IT-компаний, активно нанимающих иностранных специалистов.

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила участие Microsoft и ряда других крупных IT-компаний в программе PERM, которая позволяет работодателям оформлять постоянное место жительства для иностранных специалистов. Об этом сообщили вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр труда Кит Сондерлинг на пресс-конференции, посвященной борьбе с нарушениями в иммиграционной сфере. Их слова привело Reuters.

Вэнс обвинил Microsoft в злоупотреблении системой найма иностранных специалистов. По его словам, в 2025 году компания сократила около шести тысяч сотрудников в США, одновременно получив 6,3 тысячи рабочих виз H-1B и почти три тысячи грин-карт.

В Microsoft заявили, что около 80% заявок на H-1B, поданных за прошлый финансовый год, относились к продлению виз или изменению статуса уже работающих сотрудников, а не к найму новых специалистов.

Сондерлинг сообщил, что ограничения коснулись также Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies и Capgemini. По его словам, с 2009 года этим компаниям было одобрено около 230 тысяч виз H-1B.

Вэнс отметил, что приостановка будет действовать столько, сколько потребуется для изменения подхода технологических компаний к найму сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме представители крупнейших IT-компаний США обсудили единые правила контроля за наиболее мощными моделями искусственного интеллекта. Соглашение предусматривает привлечение независимых аудиторов, при этом совет аудиторов должны возглавить руководители корпораций. Контроль предполагается осуществлять при участии государственных чиновников.

На встрече также обсуждались риски, связанные с развитием ИИ. В частности, речь шла о возможности использования технологий для создания биологического оружия. Отдельные американские политики опасаются, что новые правила могут осложнить выход на рынок небольших и молодых технологических компаний.

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