Птица высокого полета: королева Таиланда села за штурвал истребителя

Фото, видео: © Getty Images/Anadolu/Contributor; 5-tv.ru

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Опыт у монаршей особы есть: она нередко помогает королю как второй пилот.

А сейчас кадры из кабины тайского истребителя. За штурвалом — действующая королева.

Нос машины украсила акулья пасть. Это отсылка к символу 701-й эскадрильи — в ее составе тренировалась королева. За маневрами в небе наблюдал король. Он встретил супругу после полета, вручил цветы и золотую нашивку

Королева Таиланда, кстати, совсем не новичок. У нее почти 1200 часов налета на самых разных типах воздушных судов, включая гражданские Boeing. Она не раз летала вместе с королем как второй пилот. Например, в Бутан с визитом в 2025 году. Супруг управлял самолетом, а она помогала ему при посадке в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Bentley Mulsanne Extended Wheelbase 2016 года, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, выставят на торги Broad Arrow Auctions. Онлайн-аукцион состоится 14 октября 2026 года, а предварительная стоимость автомобиля оценивается в 400–450 тысяч евро.

Это один из двух Mulsanne с удлиненной колесной базой, изготовленных специально для королевы. Автомобиль впервые зарегистрировали на Bentley Motors в Крю 4 октября 2016 года, после чего он использовался королевской семьей и сохранял регистрационный номер DG66 OKM. Позднее машину вернули в штаб-квартиру Bentley, где она оставалась до смерти Елизаветы II.

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