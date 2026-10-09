Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В 2025 году товарооборот стран организации превысил 110 миллиардов долларов.

Москва готова помочь Тегерану урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом Владимир Путин сообщил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану. Эту тему они обсудили в Туркменистане, где проходит сразу несколько важных мероприятий, в том числе заседание Совета глав государств СНГ.

Там ищут ответы на общие вызовы, в том числе это киберугрозы, борьба с преступностью и экономические барьеры. Российский лидер призвал убрать торговые препоны и сделать партнерство Содружества еще более тесным. Важные заявления выслушал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий

В зале совместного фотографирования лидеров — или «family photo» — туркменские красные ковры не только на полу, но и на стене. Атмосфера действительно семейная, почти домашняя. Вот и президент Таджикистана чем-то сильно рассмешил Владимира Путина. Этот саммит СНГ — юбилейный, содружеству 35 лет, а значит, есть повод поговорить о достижениях.

«За три с половиной десятилетия содружество действительно прошло по-настоящему большой путь, утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. Именно благодаря СНГ удалось сохранить, а по многим направлениям даже нарастить наработанные нашими народами за века проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», — сказал президент России Владимир Путин.

На совещании в узком составе Путин подробно говорил об экономике. Товарооборот России с партнерами по СНГ уверенно растет, за первую половину этого года прибавил 12%. А в 2025-м превысил 110 миллиардов долларов. Впрочем, и не в долларах он.

«Практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между нашими государствами превысила 90%. Это позволяет углублять экономическую кооперацию, несмотря ни на какие внешние влияния и конъюнктуру, но не только торговать, но и развивать рынок капитала, осуществлять встречные инвестиции», — сказал президент России Владимир Путин.

Но, конечно, главное, что связывает страны СНГ, — общая история, переплетение традиций и культур и, безусловно, язык.

«Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве содружества является русский язык, об этом тоже говорилось сегодня. В этом году был дан старт деятельности международной организации по русскому языку», — сказал президент России Владимир Путин.

После заседаний в узком и расширенном составах лидеры подпишут ряд совместных документов. Саммит проходит на территории курортного комплекса «Аваза», на побережье Каспия. И это тоже не случайно.

Каспийское море и само становится предметом переговоров. Россия, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан и Иран отдельно встречаются в рамках «Каспийского экологического саммита». На котором лидеры должны договориться, как разумно использовать крупнейший на Земле замкнутый водоем.

Каспий мелеет — с 1995 года уровень моря снизился почти на три метра. Водный баланс изменился — Волга приносит меньше воды, что влияет и на масштабные совместные проекты. Растут расходы на углубление портов и строительство инфраструктуры, необходимой, в том числе, для развития транспортного коридора «Север—Юг». Он должен обеспечить российским товарам выход в Индийский океан. «Каспийской пятерке» предстоит найти баланс между экономическими планами и экологической реальностью.

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