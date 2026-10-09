Свадьбы не будет? Дочь Любови Успенской удалила все фото с женихом

Дочь Любови Успенской удалила из социальных сетей все фото с женихом

Фото: Instagram*/artemmoskvinart

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Причиной возможного разрыва поклонники считают публичное поведение Москвина.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, судя по изменениям в ее социальных сетях, могла прекратить отношения с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным. Об этом сообщил 7Дней.ru.

Из блога Татьяны исчезли все совместные фотографии с женихом, а также отметка о том, что молодой человек занимает должность ее директора. Официально о расставании Плаксина пока не сообщала.

По информации портала, свадьба пары, которую они планировали после Нового года, не состоится. При этом еще незадолго до исчезновения совместных снимков отношения Татьяны и Артема выглядели благополучными.

Всего за несколько дней до этого Москвин подарил возлюбленной картину художника Геннадия Райшева на открытии аукциона. На следующий день он опубликовал видео с творческого вечера Плаксиной, где рассматривал ее работы.

Причиной возможного разрыва поклонники считают публичное поведение Москвина. В период отношений молодой человек неоднократно вступал в перепалки с пользователями сети, которые критиковали его роман с Плаксиной и отговаривали ее от замужества. Во время одного из прямых эфиров он резко отвечал подписчикам и использовал нецензурную лексику.

Поведение избранника дочери не понравилось и Любови Успенской. Певица ранее одобряла отношения Татьяны и даже позволила паре жить в ее подмосковном доме. Однако позднее публично заявила, что готова лишить Москвина статуса «будущего зятя», если он не изменит манеру общения.

Плаксина и Москвин начали встречаться около восьми месяцев назад. Молодой человек окончил МГУ по специальности «искусствоведение», продолжил обучение в магистратуре и помогал Татьяне организовывать выставки. В сентябре пара объявила о помолвке.

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