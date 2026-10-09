Министра ЕЭК Симоняна подозревают в причастности к делу о фальшивых сертификатах

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Источники издания связывают действия Вароса Симоняна с задержкой запуска системы проверки документов на товары.

Министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Варос Симонян может продвигать интересы организаций, выдающих сертификаты без испытаний продукции. Такую версию изложили источники «Известий».

По словам одного из собеседников газеты, практика оформления подобных документов могла распространиться в Армении еще во время работы Симоняна в министерстве экономики республики. В 2019–2021 годах он занимал должность заместителя министра и, как утверждает источник, курировал Национальный орган по аккредитации Армении.

Собеседник издания также допускает, что решения чиновника могли повлиять на задержку полноценного внедрения Интегрированной информационной системы ЕАЭС. Этот цифровой сервис должен, в частности, упростить проверку актуальности сертификатов на товары.

Претензии к работе Симоняна звучали и публично. В 2022 году депутат Госдумы Антон Ткачев критиковал изменение порядка закупок и конкурсов с подрядчиками в подведомственном министру IT-департаменте ЕЭК.

«Эти решения вызывают серьезную озабоченность у многих сотрудников, юристов ЕЭК, так как могут привести к новым неоправданным расходам, а также откладывают ввод ИИС ЕАЭС в полном объеме на неопределенный срок», — писал парламентарий в соцсетях.

Другой источник «Известий», близкий к деятельности комиссии, утверждает, что Симонян выступает против лишения аккредитации лабораторий, уличенных в нарушениях. По мнению собеседника, эти обстоятельства могут стать основанием для расследования и постановки вопроса о снятии иммунитета с чиновника.

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев подчеркнул, что для уголовно-правовой проверки необходимы доказательства сознательных действий в пользу конкретных коммерческих организаций.

«Если будет доказано, что решения сознательно принимались в интересах конкретных коммерческих структур, например создавались посредники, блокировались контрольные механизмы или за это получалось вознаграждение, тогда можно говорить о полноценной уголовно-правовой проверке», — пояснил юрист.

По словам Гавришева, министр ЕЭК обладает иммунитетом от уголовного преследования. Вопрос о его снятии может решать Высший Евразийский экономический совет при наличии доказательств причастности к преступлению.

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