Тысячи товаров могли попасть в Россию по сертификатам без проверок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По данным источника издания, в разбирательствах фигурируют 11 лабораторий из Киргизии и Армении.

Товары без реальных испытаний могут попадать в российские магазины и на маркетплейсы с документами, оформленными лабораториями в странах ЕАЭС. Об этом говорится в расследовании «Известий». По версии источников издания, интересы таких организаций могут поддерживать высокопоставленные чиновники союза.

«На сегодня по фактам выдачи 15 тысяч сертификатов возбуждены уголовные дела. Под ответственность попали 11 лабораторий, из которых 10 зарегистрированы в Киргизии, а одна — в Армении», — рассказал газете источник, близкий к правоохранительным органам.

Как выяснили журналисты, часть организаций продолжила работу за пределами России после мер против центров, выдававших документы без проверки продукции. Новые структуры регистрировались преимущественно в Киргизии и Армении.

Проблему издание демонстрировало еще летом 2024 года: журналисты предоставили центру «Сертификейшн групп» документы на виртуальные кроссовки и получили сертификат, оформленный по результатам якобы состоявшихся испытаний. После проверок у ряда подразделений центра приостановили аккредитацию.

В феврале 2026 года Росаккредитация сообщила о прекращении действия в России всех документов трех киргизских центров — «Мурас», «Центр сертификации и испытаний» и «Эксперт-Лайн». За предыдущий год они выдали российским компаниям более 15,5 тысячи сертификатов.

В июле ведомство также прекратило действие некоторых документов армянских центров «АРМТЕСТ» и «АРМ-ТЕСТ». Российская сторона не получила от них запрошенные протоколы испытаний продукции.

По словам председателя Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, прежде Росаккредитация не могла самостоятельно приостанавливать или аннулировать документы других государств ЕАЭС даже при наличии сведений о нарушениях. Расширенные полномочия ведомство получило в конце прошлого года.

При этом прекращение аккредитации не всегда останавливает работу участников рынка. «Известия» проследили несколько случаев, когда вместо закрывшегося армянского органа по сертификации появлялось новое юридическое лицо с другим названием, но прежними руководителями. Иногда на одного человека были оформлены сразу несколько таких организаций.

Сертификаты аккредитованных органов Армении действуют на всей территории ЕАЭС. По данным издания, российским заказчикам предлагают оформление документов от двух тысяч рублей «под ключ», однако испытания продукции в отдельных случаях могут не проводиться.

Источники газеты связывают возможное лоббирование интересов подобных структур с министром ЕЭК по внутренним рынкам Варосом Симоняном.

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