Товарооборот России и стран СНГ превысил 110 миллиардов долларов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
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Владимир Путин заявил о росте взаимной торговли и призвал убрать препятствия для экономического сотрудничества.
Товарооборот России со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) по итогам 2025 года превысил 110 миллиардов долларов. В первой половине 2026 года взаимная торговля увеличилась еще на 12%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры», — отметил российский лидер.
Президент также сообщил, что более 90% расчетов между странами Содружества уже проводится в национальных валютах. По его оценке, на пространстве СНГ сформировалась финансовая инфраструктура, которая позволяет проводить платежи с меньшей зависимостью от внешних факторов.
Путин обратил внимание и на совместные проекты в промышленности и инфраструктуре. Страны развивают производственные связи, модернизируют транспортные маршруты «Север — Юг» и «Восток — Запад», а также расширяют выпуск отечественной продукции. Речь идет, в частности, об оборудовании, автомобилях, лекарствах и сельскохозяйственных товарах.
Отдельно глава государства остановился на взаимодействии правоохранительных органов и специальных служб стран СНГ. По его словам, государства совместно противодействуют коррупции, финансовым преступлениям и отмыванию денег, а также реализуют программы по борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.
«Осуществляются плотные оперативные контакты по линии силовых ведомств и специальных служб. Ряд новых полезных решений по тематике уголовной юстиции, предотвращения киберпреступлений, охрана границ внесен на одобрение нынешнего саммита и поддерживается российской стороной», — высказался также Путин.
В завершение президент подчеркнул, что страны Содружества выступают за формирование многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН и соблюдении международного права.
Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. В ходе поездки российский лидер провел встречу с президентом страны.
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