Включают свет днем: почему небольшая деревня неожиданно погрузилась в темноту

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Проблеме, как оказалось, почти 40 лет.

Жители деревни Тин в британском графстве Стаффордшир пожаловались на деревья у начальной школы, которые заслоняют солнце в их домах и садах. Населенный пункт практически погрузился в темноту. Об этом сообщило Daily Mail.

Согласно предоставленному материалу, ученики посадили их в 1988 году. За 38 лет высота насаждений достигла примерно 18 метров.

По словам соседей, клены, платаны и березы по периметру школьной территории оставляют некоторые помещения почти постоянно в тени. Отдельные жители утверждают, что солнечный свет появляется у них лишь ближе к полудню.

Морин Форсайт рассказала, что перестала пользоваться задним двором из-за недостатка света. В подсобном помещении и гостевой спальне ей приходится включать лампы даже днем. Женщину также тревожит возможное падение крупных ветвей или стволов.

«Одно из деревьев находится всего в пяти метрах от моего дома», — отметила она.

Другая жительница, Кей Митчелл, считает, что близость деревьев может отпугнуть покупателей недвижимости. По ее словам, в одном случае ветви находятся примерно в метре от соседского дымохода. Она сомневается в состоянии насаждений и достаточности ухода за ними.

В объединении школ сообщили, что деревья регулярно обследуют и составляют отчеты об их безопасности. Представитель организации выразил готовность встретиться с соседями и обсудить решение с учетом рекомендаций специалистов и обязанностей по охране окружающей среды.

Муниципальные представители, в свою очередь, заявили, что деревья не признаны опасными. По их объяснению, насаждения не имеют специального охранного статуса и находятся вне природоохранной зоны, поэтому советы не несут за них ответственности.

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