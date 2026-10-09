В России 39 человек осудили за поджоги авиатехники, объектов транспорта и связи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 26 лет.

Российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы 39 человек, которые, по данным ФСБ, совершали поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также готовили диверсии на железнодорожной инфраструктуре по заданиям украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о гражданах 1995–2010 годов рождения из 17 субъектов РФ. Назначенные им сроки заключения составили от 10 до 26 лет.

Как установили правоохранительные органы, фигурантов вербовали через Telegram-группы, посвященные поиску быстрого заработка. По версии ФСБ, участникам предлагали деньги за выполнение различных заданий, а также обещали помощь в освобождении от уголовной ответственности и выезде за границу.

«Поддерживая контакт с вражеской спецслужбой, они рассчитывали на „легкие деньги“, однако после выполнения заданий кураторы блокировали аккаунты „подопечных“ либо перечисляли вознаграждение значительно меньше обещанной суммы», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Всех участников противоправной деятельности, по данным ведомства, удалось установить и задержать в короткие сроки. В отношении них расследовали уголовные дела по статьям о государственной измене, терроризме, содействии террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации и диверсиях.

Кроме того, фигурантам вменялись покушение на диверсию, прохождение обучения для осуществления диверсионной деятельности и легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. В ФСБ заявили, что вина осужденных была полностью доказана следствием и судом.

В ведомстве также вновь заявили об активном вовлечении российских граждан в противоправную деятельность через предложения крупного денежного вознаграждения. В ФСБ подчеркнули, что обещания вербовщиков о содействии в освобождении от ответственности и выезде за рубеж, как утверждается, не выполняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в подготовке провокаций во время выборов в Государственную думу. По данным ведомства, одна из фигуранток вошла в состав избирательной комиссии и передавала образцы бюллетеней, агитационные материалы и сведения о подготовке к голосованию. Также она должна была фальсифицировать результаты выборов.

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