Композитор Бакир Баяхунов умер на 94-м году жизни

Фото: министерство культуры и информации Республики Казахстан

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Народный артист Казахстана более четырех десятилетий преподавал в консерватории.

Композитор и педагог Бакир Баяхунов, удостоенный звания народного артиста Казахской ССР, умер на 94-м году жизни. О его кончине сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана в Telegram-канале.

«Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования семье, родным, близким, коллегам и ученикам выдающегося композитора, народного артиста Казахстана, профессора Бакира Яхияулы Баяхунова в связи с его кончиной», — сказано в сообщении ведомства.

Более 40 лет Баяхунов преподавал в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. В должности профессора он подготовил несколько поколений профессиональных музыкантов.

Бакир Баяхунов родился в сентябре 1933 года в Алма-Ате. Он окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию, после чего проходил стажировку в Московской консерватории. В своем творчестве композитор соединял традиции европейской музыки с восточными музыкальными элементами.

В наследии Баяхунова — несколько опер, произведения для оркестра, фортепиано и хора, а также литературные труды, посвященные музыке.

В 1983 году композитору присвоили звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. В 1990 году его творческие достижения и заслуги в подготовке музыкантов отметили званием народного артиста Казахстана.

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