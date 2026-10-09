Армия России поразила сухогруз в порту Николаева

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Он доставлял военные грузы.

Сухогруз, перевозивший военные грузы, был поражен в порту Николаева Николаевской области в результате удара Вооруженных сил России. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

«В результате удара в порту Николаев Николаевской области поражен сухогруз, доставивший военные грузы», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны России сообщило о переходе под контроль российских подразделений населенного пункта Аннополье в Харьковской области. По данным министерства, населенный пункт заняли военнослужащие группировки войск «Север» в ходе наступления и расширения внешней зоны контроля.

Российские подразделения продолжают вести бои за Котовку и Приколотное. Кроме того, Минобороны заявило о нанесении ударов по украинским военным и технике в районах Мищенок, Черноглазовки, Дергачей, Артемовки, Великого и Нового Бурлука.

В Сумской области, согласно сводке ведомства, подразделения группировки «Север» поразили формирования двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах Кияницы, Груновки и города Сумы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на купянском направлении. По данным Минобороны РФ, в результате удара переправа была разрушена. В ведомстве отметили, что попадание по мосту зафиксировали средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.