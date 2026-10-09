Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Ильи и Максима

34 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

У братьев из Башкирии одна болезнь на двоих.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел»!

У братьев из Башкирии — Ильи и Максима — одна болезнь на двоих. Из-за нее мальчишек мучают постоянные приступы и остановки дыхания. Справиться с ними помогут дорогостоящие лекарства.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать сумму, необходимую на лечение! Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.