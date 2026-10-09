Грозит новая Великая Депрессия? Чем может обернуться перегрев рынка ИИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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За кулисами финансового рынка обсуждают мрачный сценарий.

Не меньше главу Белого дома беспокоит сейчас развитие искусственного интеллекта. Дональд Трамп призывает крупнейшие корпорации сделать все, чтобы США смогли победить в новой гонке нейросетей. Но этот оптимизм не разделяют аналитики. По их прогнозам, многомиллиардные вливания в цифровой разум могут обернуться мировым финансовым кризисом. Самые негативные сценарии — изучила корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

Трамп собрал в одном месте тех, кто, по его мнению, определяет технологическое будущее. Президент США вручил высшую награду за вклад в науку и развитие искусственного интеллекта. Тем, кто разрабатывает нейросети, производит чипы и видеокарты для их исправной работы.

«Мы живем в эпоху американских чудес и технологических достижений!» — сказал президент США Дональд Трамп.

ИИ — словно новая золотая лихорадка. И пока на сцене чествуют ее главных героев, за кулисами финансового рынка обсуждают мрачный сценарий. В искусственный интеллект вливают миллиарды долларов. Растут дата-центры, компании занимают деньги на новые мощности, а инвесторы покупают их акции. И все это в расчете на будущую прибыль. Вот только не обернется ли перегрев рынка повторением сценария Великой депрессии?

«Перед крахом конца 1920-х появились электричество, холодильники, автомобили, самолеты, кино и радио. Все видели эти преобразования и хотели покупать. Причем часто в кредит. Сейчас динамика с инвестициями в ИИ похожа. И когда растут долги и процентные ставки, такая конструкция может привести к лопнувшему пузырю», — сказал американский финансист и инвестор Рэй Далио.

В 1990-е появление сети Интернет тоже воспринималось как технология, которая полностью изменит экономику. Компаниям было достаточно обзавестись собственным сайтом, чтобы включиться в гонку и привлечь внимание инвесторов. Потом пузырь доткомов лопнул. Сам интернет оказался вполне жизнеспособным. А вот огромное количество компаний, которые на нем пытались заработать, пропали вместе с деньгами инвесторов.

— Мое основное убеждение заключается в том, что пузырь ИИ лопнет где-то в ближайшие два года.

Экономисты как раз обращают внимание на этот эффект: инвестиционный бум вокруг ИИ буквально выкачивает деньги из других отраслей. Больше всех страдают медицина и наука. Но техно-энтузиастов сейчас беспокоит другое — если Америка вложится недостаточно, она рискует проиграть одному из своих главных конкурентов — Китаю.

«Я считаю, что искусственный интеллект станет технологией преобразующего характера, которая будет способствовать развитию все большего числа отраслей нашей экономики и улучшать жизнь все большего числа людей. То, что мы наблюдаем сейчас, — спрос на вычислительные мощности растет быстрее, чем предложение. Поэтому я вижу не столько пузырь, сколько все более серьезный дефицит», — сказал председатель и главный исполнительный директор (CEO) BlackRock Ларри Финк.

Насколько опасным окажется возможный перегрев и чем он обернется для всей экономики, сегодня точно не скажет никто. Если ставка на мегапроект ИИ не сыграет, может рухнуть не только рынок акций. Под угрозой окажется вся мировая финансовая конструкция.

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