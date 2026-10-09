«Пошло по касательной»: подробности нападения на депутата в Ленобласти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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В истории немало ярких эпизодов: поджог дома, угрозы и слежка.

В Ленинградской области расследуют загадочное покушение на депутата Всеволожска. Алексей Гуркин получил ножевое ранение, но сам доехал до больницы. К происшествию может быть причастен коллега парламентария. Сейчас его разыскивают. Более того, как выяснилось после покушения, в этой истории есть немало других ярких эпизодов.

В их числе поджог дома, угрозы и слежка. Что не поделили депутаты? О криминальных разборках в городском совете — корреспондент «Известий» Владислав Харев.

Час ночи, но следователям из Всеволожска не до сна. Они собирают улики на месте нападения на всеволожского депутата Алексея Гуркина.

«По нашим данным, именно на этом перекрестке Гуркин встретился со своим знакомым. По предварительной информации, между мужчинами вспыхнул конфликт. В какой-то момент оппонент депутата достал нож и ранил депутата», — сказал корреспондент.

При этом серьезных ранений удалось избежать.

«Он меня пырнул ножом. Ну, хорошо, между нами встал человек, все это пошло по касательной. Вот и все, на этом закончилось», — сказал депутат МО «Всеволожское городское поселение» Алексей Гуркин.

Предполагаемый нападавший — коллега Гуркина, депутат Константин Легкодумов. Во время следственных действий мужчина находился на месте происшествия. А вот отвечать на вопросы журналистов не спешил.

— Константин, подскажите, на почве чего возник конфликт вообще?

— Да без понятия.

— Не знаете?

— Не-а.

Гуркин и Легкодумов уже фигурировали в одном уголовном деле. В 2024 году их обвиняли в нарушении неприкосновенности частной жизни: по версии следствия, депутаты установили GPS-трекер на автомобиль своей коллеги Ирины Бритвиной, чтобы следить за ее перемещениями. К слову, накануне происшествия они встретились на очередном судебном заседании.

«У нас вчера было заседание. Там ситуация такая, что все были здоровые. Ну, вот то, что я видела на суде: и Гуркин, и Легкодумов — все были здоровые и получили постановление, что 137-я закрыта», — сказала депутат МО «Город Всеволожск» Ирина Бритвина.

Слежка за коллегой — не единственная история, в которой фигурирует Легкодумов. В 2024 году загорелся частный дом Ирины Бритвиной. По мнению правоохранителей, здание подожгли. Причиной мог стать конфликт на почве политической деятельности Бритвиной. Ущерб от пожара оценили в 30 миллионов рублей.

В деле о поджоге еще предстоит поставить точку. А теперь следователям нужно восстановить полную картину и нового происшествия.

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