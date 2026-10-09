«Ты не сдавалась»: женщина умерла от рака после соревнований на лучший загар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Осознав свою ошибку, она стала бороться с соляриями.

В Великобритании 30-летняя Челси Тантум умерла после лечения меланомы. В подростковом возрасте она соревновалась с подругами, у кого лучший загар. Об этом сообщили Mirror.

Женщина, которая начала посещать солярии еще подростком, после постановки диагноза выступала за обязательную проверку возраста посетителей.

По словам Челси, впервые она воспользовалась солярием в 15 лет. Тогда они с подругами хотели ровный красивый загар. Несмотря на несовершеннолетний возраст, документы у нее не спрашивали. В последующее десятилетие она продолжала часто посещать солярии.

Меланому у Тантум обнаружили в 28 лет. Незадолго до 30-летия она узнала о распространении болезни на мозг. Врачи диагностировали четвертую стадию заболевания.

Челси прошла несколько курсов лечения. В определенный момент из-за болезни ей пришлось пользоваться инвалидным креслом. При этом она продолжала публично рассказывать о своем опыте, чтобы предупредить других, и добивалась изменения правил работы соляриев.

Еще одним направлением ее деятельности стал сбор средств для благотворительной организации. Ей удалось собрать более четырех тысяч фунтов стерлингов (около 452 тысячи рублей).

После смерти Тантум родственники и друзья вспоминали, что даже во время тяжелого лечения она старалась поддерживать других.

«Ты не сдавалась до самого конца», — написал ее родственник Ли Крейвен.

Близкая подруга Клэр Луиза отметила, что Челси находила силы рассказывать о заболевании и помогать людям, одновременно проходя через собственные испытания.

«30 лет было далеко не достаточно, Челси», — написала она.

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