Фото: Reuters/Brendan McDermid

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Сессия на эту тему состоится в 22:00 по московскому времени.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) на заседании 9 октября будет обсуждать украинский конфликт. Об этом сообщили на сайте ООН — организация опубликовала подробный график встречи.

Согласно обновленному графику, в 15:00 по местному времени (22:00 по московскому времени) состоится сессия «Поддержание мира и безопасности на Украине».

Ранее в сентябре украинская делегация демонстративно отказалась слушать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. Как отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru, делегаты от киевского режима повели себя лицемерно.

Во время речи Лаврова о нацизме на Украине и положении русского языка те притворились, будто не понимают, о чем речь. Для того, чтобы подчеркнуть неуважение, они даже надели наушники. На самом же деле украинские политики, как и их лидер Владимир Зеленский, прекрасно говорят по-русски, когда им это удобно.

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