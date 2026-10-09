«Такое сокровище сложно потянуть»: Агурбаш о мимолетном мужском внимании
Анжелика Агурбаш: мужчины смотрят на меня, как на скульптуру в музее
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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При этом артистка не спешит заводить отношения.
Интерес со стороны мужчин певице Анжелике Агурбаш напоминает восхищение музейным экспонатом. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации своего альбома «Любовь на разрыв».
На вопрос о поклонниках, которые продолжают ухаживать и дарить цветы, несмотря на нежелание артистки заводить отношения, Агурбаш ответила, что такое внимание быстро угасает.
«Знаете, как мужчины на меня сейчас смотрят? Как на скульптуру в музее: повосхищались, повосторгались, а потом быстренько-быстренько удалились из музея», — считает исполнительница.
Артистка подчеркнула, что ее это совсем не удивляет. Для Анжелики нет загадки в том, почему в отношениях с противоположным полом все складывается именно так.
«Такое сокровище очень сложно кому-то потянуть», — пояснила певица.
Ранее Агурбаш рассказала, что на восстановление после тяжелого развода с супругом Николаем у нее ушли годы. Она обвинила своего бывшего мужа в подавлении своей личности.
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