«Болел, горел и наконец услышал»: Саграда о новом альбоме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Поклонники русского рэпа в Петербурге смогут услышать живое выступление — 21 октября на сцене клуба «Дуглас».

Поклонники русского рэпа в Петербурге совсем скоро смогут услышать живое выступление Артема Саграды. Он выйдет на сцену клуба «Дуглас» — вместе с группой «Соль земли» — 21-го октября. Музыканты исполнят как уже знакомые песни, так и новинки — из последнего альбома «Гарнизон».

«Рутиной для меня это точно не стало… Мне очень нравится процесс создания песен… Болел, горел, и наконец ее услышал», — сказал рэп-исполнитель Артем Саграда.

В записи последнего альбома участвовали лидер «Алисы» — Константин Кинчев, основатель группы «Агата Кристи» — Вадим Самойлов, а также рок-бард Бранимир. Релиз получился в узнаваемом стиле — с элементами хип-хопа, блюза, кантри и хард-кора. Оценить живое звучание смогут и москвичи. Концерт в столице пройдет 20-го октября — в клубе «16 тонн».

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