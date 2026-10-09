От слесаря до профессора Преображенского: 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Lev Sherstennikov; 5-tv.ru

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«ЕвстиГений» — коллеги назвали юбилейный спектакль в честь актера.

Он начинал обычным слесарем, но его имя стало одним из символов отечественного кино. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Народного артиста Евгения Евстигнеева. Он не просто играл роли. Он проживал их до последнего взгляда. «Собачье сердце», «Мы из джаза», «Старики-разбойники» — эти картины стали классикой во многом благодаря его уникальному дару. В нем сочетались тончайший юмор и пронзительная драма. А сила таланта затмевала любые условные «эталоны». О фильмах, которые и сегодня заставляют сердце биться чаще — корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

В «Берегись автомобиля» у Евстигнеева всего несколько сцен, а его Шекспира вспоминают 60 лет. Говорит так, будто с Вильямом давно знаком. Чуть прищурится, помолчит и всем покажется, а почему бы и нет? В этом весь Евстигнеев. Его профессор вас бы запросто прооперировал. Вор — обчистил. Пионерский начальник — так отчитал, что и взрослый бы замер по стойке смирно.

Товарищ Дынин — его первая большая роль в кино. Евстигнееву уже 38, когда его узнает вся страна. А начинал будущий профессор Преображенский и чечеточник Беглов обычным слесарем. Днем работал на заводе, вечерами играл джаз. И так зажигал за барабанами, что его позвали в артисты.

«Режиссер театра вместе с женой пришли, нижегородского, пришли посмотреть кино и увидели, говорит, какой молодой человек интересный за ударными сидит, он так ярко это делал. И потом подошли, говорят, не хотите в театр поступить? Он сказал, а сколько платят», — рассказал Владимир Машков.

К приезду в Москву у него за плечами уже была владимирская сцена. В Школу-студию МХАТ Евстигнеева приняли сразу на второй курс. Через два года, в 1956-м, вместе с Ефремовым, Волчек, Табаковым они создают знаменитый «Современник». Когда Евстигнеев выходит в «Голом короле», о молодом театре говорят все.

А вот киношное начальство в него не верило. Элему Климову пришлось изрядно поупираться, чтобы роль Дынина отдали Евстигнееву. Зато тот уж выдал так выдал — до боли знакомого всей стране начальника.

«Абсолютно гениальность. Евгений Александрович — великий русский актер. И мы, конечно же, всегда пример ставили, как можно перевоплощаться и сыграть профессора», — сказал Сергей Безруков.

«Кого угодно мог сыграть… вообще мхатовцы», — добавил Александр Пашутин.

Он замахивался на Шекспира, а мог бы и на актерского нашего Бога. Юбилейный спектакль к столетию Евгения Александровича коллеги из «Современника» назвали «ЕвстиГений».

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